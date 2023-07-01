Для чего необходим адвокат в арбитражном процессе и гражданском процессе?

Например, только у адвоката по арбитражным делам и у адвоката по гражданским делам имеются полномочия выступать в уголовном процессе в качестве защитника на этапе расследования уголовного дела и при его рассмотрении в суде.
Работники правоохранительных органов не станут общаться с юристом, у которого нет статуса адвоката, ни во время доследственной проверки, ни при производстве по делу, открытому в связи с административным правонарушением.
Сейчас ведется активное обсуждение вопроса о внесении в законодательство изменений, запрещающих лицам без статуса адвоката участвовать в гражданских и арбитражных процессах. В соответствии с действующим законодательством, адвокат имеет дополнительные полномочия на участие в таких процессах на основании ордера. Для этого ему не нужно дополнительно получать доверенность.
Тем, кто желает воспользоваться услугами адвоката adv96.ru, необходимо выбрать подходящего квалифицированного специалиста. При решении этой задачи нужно руководствоваться следующими критериями:
- Наличие у специалиста статуса адвоката.
- Образование, полученное адвокатом. Здесь важную роль играет репутация учебного заведения, выдавшего ему диплом. При отсутствии информации по этому поводу можно воспользоваться соответствующими интернет-ресурсами.
- Опыт профессиональной деятельности. Необходимо по возможности изучить весь трудовой путь адвоката. Помимо собственно адвокатской деятельности, немаловажную роль играет и профессиональный опыт, полученный до ее начала. При подписании клиентом соглашения с адвокатом для предоставления услуг по защите в рамках уголовного судопроизводства опыт работы последнего в качестве следователя или судьи будет несомненным преимуществом.
- Специализация. Подобно тому, как не существует врачей, одинаково хорошо лечащих инфекционные заболевания и проводящих хирургические операции, не бывает адвокатов, которые с равным успехом разбираются в арбитражном, гражданском и уголовном судопроизводстве. Даже отличное знакомство с законами не позволяет адвокату оказывать квалифицированную помощь без постоянного отслеживания следственной практики и судебных разбирательств. А делать это, предоставляя услуги одновременно по всем отраслям юриспруденции, невозможно. При наличии необходимости в помощи адвоката для ведения гражданского спора следует обращаться к адвокату-цивилисту, тогда как на этапе расследования нужен адвокат, который специализируется в области уголовного права.
- Отзывы о самом адвокате и о результатах тех процессов, в которых он участвовал. Эту информацию можно найти в открытом доступе. Однако к сведениям, опубликованным самим адвокатом, необходимо относиться скептически, как и к его рекламным объявлениям. Многие адвокаты приукрашивают результаты своей работы, заявляя о близкой к ста процентам доле выигранных дел. Таким нехитрым способом они стремятся привлечь максимальное число клиентов. Для получения правдивых сведений нужно полагаться на независимые источники, к созданию и функционированию которых адвокаты не причастны. Большую пользу в этом плане можно получить из открытых баз судебных органов. Кроме того, существуют независимые объективные рейтинги, на основании которых можно составить адекватное представление о деятельности того или иного адвоката.
- Внешний вид и манера поведения во время первой встречи. Если адвокат сразу начинает перечислять все возможные негативные последствия для клиента в случае неблагоприятного исхода судебного процесса, то это указывает на то, что он таким способом старается набить себе цену. От его услуг лучше отказаться. То же самое относится к адвокату, который во время разговора с потенциальным клиентом сосредоточивает все внимание на размере своего гонорара. Достойный адвокат в первую очередь всегда стремится оказать помощь своему клиенту и получает за свою работу плату, соответствующую ее качеству.