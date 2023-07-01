Для чего необходим адвокат в арбитражном процессе и гражданском процессе?

Например, только у адвоката по арбитражным делам и у адвоката по гражданским делам имеются полномочия выступать в уголовном процессе в качестве защитника на этапе расследования уголовного дела и при его рассмотрении в суде.

Работники правоохранительных органов не станут общаться с юристом, у которого нет статуса адвоката, ни во время доследственной проверки, ни при производстве по делу, открытому в связи с административным правонарушением.

Сейчас ведется активное обсуждение вопроса о внесении в законодательство изменений, запрещающих лицам без статуса адвоката участвовать в гражданских и арбитражных процессах. В соответствии с действующим законодательством, адвокат имеет дополнительные полномочия на участие в таких процессах на основании ордера. Для этого ему не нужно дополнительно получать доверенность.

Тем, кто желает воспользоваться услугами адвоката adv96.ru, необходимо выбрать подходящего квалифицированного специалиста. При решении этой задачи нужно руководствоваться следующими критериями: