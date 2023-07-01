«Исчезнут все дуды»: Медведев оценил размещение в Польше ядерного оружия

Размещение на территории Польши американского ядерного оружия, о котором просил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, может привести к его применению. Об этом сообщил ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и процитировал ответ в своем Telegram-канале. Однако, по его словам, в этом есть и положительная сторона — «исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские» и другие тоже.

Статья по теме: Лукашенко заявил о готовности применить российское ядерное оружие в случае агрессии против Минска

«С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что окончательное решение будут принимать маразматики за океаном). Но есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть. Ну и другие исчезнут, увы…», — считает Медведев.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о просьбе Варшавы включить ее в программу совместных ядерных миссий в НАТО в связи с размещением российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.