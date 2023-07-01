Кубанские ученые придумали, как вдвое увеличить производство черной икры

Ученые Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) разработали для осетровых рыб уникальную кормовую добавку «ГлинМол». Отечественный продукт стимулирует созревание осетров и улучшает качество икры: равномерность цвета, диаметр, плотность и вкус. Эта кормовая добавка позволит вдвое увеличить производство черной икры за счет сокращения перерыва между нерестом и получать ее круглогодично, сообщает пресс-служба Миноборнауки РФ.

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«До недавнего времени в таких направлениях рыборазведения, как осетроводство, никто не занимался улучшением качества товарной икры. Это привело к тому, что в промышленных масштабах качество продукта серьезно просело, а цена конечного продукта значительного возросла. Новая кормовая добавка ученых КубГАУ поможет значительно продвинуться в этом вопросе, поскольку проведенные испытания подтвердили стабильное единовременное созревание производителей икры и значительное улучшение ее качества», — сообщила руководитель инновационно-технологического центра аквакультуры КубГАУ Екатерина Максим.

В университете завершили испытания технологических свойств добавки и определили методику внесения ее в корма в условиях комбикормовых предприятий. В данный момент заканчивается второй этап производственных испытаний, в ходе которого рыба получает новое питание и достигает преднерестового состояния. В начале следующего года ученые планируют получить первую партию улучшенной икры белуги и других осетровых.

Последним этапом испытаний станет проверка способности маточного стада к восстановлению и последующему нересту. Обычно этот период длится три-четыре года. В КубГАУ намерены сократить его до одного-полутора лет, благодаря чему производство икры и должно вырасти в два раза. Кроме того, рынок черной икры уйдет от сезонности и станет более стабильным экономически, что позволит снизить стоимость продукта в несколько раз, считают специалисты.

