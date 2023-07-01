Минфин РФ более чем в двое расширил перечень офшорных зон

Министерство финансов РФ расширило перечень офшорных зон с 42-х до 91 страны. С 1 июля в него вошли страны Евросоюза, Великобритания, Швейцария, США, Канада, Япония, Республика Корея, Сингапур, Тайвань и другие недружественные государства. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Первоначальный перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения или не раскрывающих информацию при проведении финансовых операций, был опубликован в 2007 году. В него входила 41 страна, в 2009 году Минфин добавил в список Сейшельские острова.

В марте Минфин и МИД РФ предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами до восстановления нарушенных прав РФ. На данный момент такие соглашения заключены с 84 странами, 39 из них входят в список недружественных.

