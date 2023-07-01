Москвичам пообещали «тропические ночи»

В Москве на предстоящей неделе прогнозируется настоящая июльская погода — в дневные часы до 28 градусов тепла и «тропически» теплые ночи с температурой до 19 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В ночь на воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет поступать с юго-запада, поэтому ночные температуры очень высокие: 14-16 градусов в спальных районах Москвы, а центре города — 17-19. Просто тропически теплые ночи», — рассказал Вильфанд.

Со вторника, по его данным, в столице ожидается от 24 до 28 градусов, и такая погода сохранится до конца рабочей недели.

