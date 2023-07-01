Политолог предсказывал «ура-патриотический майдан», но позже

Попытка мятежа в ночь на 24 июня 2023 года постепенно начинает восприниматься, как историческое событие прошлого, которое следует изучать, как и все прочие. Первый круглый стол ученых, с участием политиков, на эту тему провел Экспертный институт социальных исследований в пятницу на площадке РИА Новости.

По словам директора Института новейших государств Алексей Мартынова, «организаторы мятежа, судя по всему, заранее подготовили атаку на сознание общества через виртуальную среду, многие ролики, агитирующие поддержать мятеж, были подготовлены заблаговременно. Они рассчитывали, что общество поддержит мятеж, но ошиблись», – сказал ученый.

Да, говорит он, пользователи социальных сетей демонстрируют оппозиционные взгляды, но сеть и общество – не одно и то же. «Недовольные блогеры активны только в виртуальном пространстве, но в реальной жизни не участвуют. А общество, живущее в реальном мире, мгновенно сориентировалось и сплотилось вокруг законной власти. Это проявилось, в частности, в том, что на улицах был идеальный порядок, люди занимались своими делами, а силовые структуры вели себя предельно корректно», – отметил Алексей Мартынов.

Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев лично убедился: большинство бойцов «Вагнера» просто не знали, что участвуют в мятеже.

«Я лично встречался с ними, и наши соратники вели эту работу, – рассказывает Григорьев. – Бойцы и даже старшие командиры не знали об обращении Путина к гражданам России. Мы рассказывали им об этом обращении, если была возможность – показывали видео со смартфонов. Многие "музыканты" были ошеломлены нашей информацией. А некоторые до этого даже думали, что они, наоборот, участвуют в подавлении какого-то мятежа, который устроили другие».

Он делает следующий вывод: «Их использовали вслепую. И то, что им удалось разъяснить происходящее, позволило избежать кровопролития. И огромная заслуга Путина в том, что он не спешил останавливать колонны "музыкантов" огнем, а [он] дал возможность им разобраться и одуматься. Слава Богу, что не пришлось перебить их всех».

Директор Центра политического анализа Павел Данилин, в свою очередь, обратил внимание на то, что ни одно из подразделений «Вагнера» не ушло с фронта, своих окопов не покинул ни один боец. В походах на Ростов, Белгород и Москву участвовали только те, кто находились в тылу, на отдыхе и переформировании.

Заметим, что колонна «музыкантов», которая пришла в Белгород, так там и осталась, чтобы усилить этот рубеж обороны от вылазок ВСУ.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев был одним из тех, кто предсказывал возможность мятежа. Вот, что он вспомнил об этом на круглом столе.

«Я предупреждал об "ура-патриотическом майдане ", на меня после этого вылили кучу критики и обозвали либералом, который против патриотов. Но не прошло и полгода, как это произошло», – констатирует политик.

Он усматривает в событиях «западный след», но без обвинений в адрес Пригожина. Тот выступил раньше, чем «наши заклятые друзья-англосаксы» хотели бы увидеть волнения на патриотической почве (весной 24-го года, под президентские выборы). Скорее, «фактором Пригожина» враждебный внешний замысел был разрушен.

По информации, которой располагает политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов, к подготовке и поддержке мятежа имели отношение некие бизнес-структуры. «Пригожин – это медийный персонаж. Имена настоящих "героев" мы еще узнаем», – сказал ученый. Вопросы, связанные с ЧВК – это очень большие деньги, отметил он.

В нашей стране существуют пока 24 частные военные компании. В стадии создания находятся еще несколько. 1 июля по приказу президента и верховного главнокомандующего должен быть завершен процесс подписания контрактов между МО РФ и теми подразделениями ЧВК, которые участвуют в специальной военной операции.

Кстати, по сведениям, которые получил «Эксперт» из зоны СВО, на нашей стороне воюют бойцы не только из российских, но из иностранных ЧВК. Так что не все иностранные наемники только на украинской стороне. Эта информация косвенно подтверждается телевизионными сюжетами об иностранных добровольцах (англоязычных и испаноязычных), сражающихся за нас, которые проходили по федеральным телеканалам.

Главным выводом из прошедшего, первого в своем роде, круглого стола, наверное, должен быть такой: требуется наладить систему контроля за действиями частных подразделений. Вероятно, в каждом таком батальоне (а лучше – в каждой роте) должен присутствовать хотя бы офицер-воспитатель, прикомандированный МО РФ. Это позволит в той или иной мере (зависит от полномочий такого офицера и его личных качеств) влиять на личный состав, а также своевременно устранять от руководства подразделениями людей, способных отдать преступный приказ.