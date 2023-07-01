«Последний гвоздь»: Володин обвинил Зеленского в нанесении непоправимого ущерба Украине

Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. И в этом плане президент Украины Владимир Зеленский нанес государству непоправимый ущерб, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он перечислил основные претензии руководству этой страны, при этом отметив, что в 2022 году ВВП Украины рухнул на 29,1%, а численность населения упала на 23%.

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«Только факты. 1. История. Сначала киевский режим сделал из нацистов Бандеры, Шухевича и других преступников героев. Затем Зеленский подменил для украинцев День Победы "днем европы". Это подлый поступок по отношению к памяти дедов и прадедов, отдавших жизнь за освобождение мира от фашизма», — написал Володин.

Вторым фактом он назвал лишение украинцев их родного языка. На Украине, по его словам, запрещается язык, на котором говорит большинство населения, изымаются русские учебники, из школьной программы исключены русские писатели. Кроме того, Зеленский внес законопроект, который наделяет английский статусом языка «международного общения» на Украине.

Третий факт, который привел Володин, — преследование «канонической православной церкви», когда ценности Киево-Печерской лавры собираются передать в европейские музеи, а празднование Рождества перенести с 7 января на 25 декабря, «наплевав на чувства верующих».

«4. Культура и традиции. Разрушается институт семьи. Крупнейшие украинские компании и официальные государственные ресурсы активно участвуют в так называемом "месяце прайда": "украшают" свои страницы ЛГБТ-символикой… Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности», — резюмировал Володин.

