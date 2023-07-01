Профессиональная переподготовка – особенности и преимущества

В настоящее время находится немало желающих пройти профессиональную переподготовку для получения новой профессии, поскольку это позволяет значительно улучшить свои позиции на рынке труда за сравнительно небольшую плату. Раньше было принято получать поочередно несколько высших образований, поскольку за них не нужно было платить. На сегодняшний день даже первое высшее образование является бесплатным далеко не для всех. Согласно действующему законодательству, право на получение первого высшего образования за государственный счет имеет только небольшая доля студентов. А за второе и третье высшее образование всем студентам приходится платить из своего кармана. К тому же второе и третье высшее образование, как правило, предусматривает очно-заочную форму обучения. То есть студенту приходиться посещать в определенное время лекции и семинары, сдавать своевременно курсовые работы и экзамены, а также проходить практику. Получивший второе высшее образование выпускник может сменить профессию. Однако это не гарантирует ему ни более быстрый карьерный рост, ни значительное увеличение зарплаты.

Получение профессиональной переподготовки в https://on-dpo.ru – более простой и дешевый способ сменить профессию. Причем не следует недооценивать востребованность рабочих специальностей, приобретаемых этим путем. Для мужчин к таким специальностям относятся:

монтажник радиоприборов и электрооборудования;

слесарь по ремонту авто;

электрогазосварщик;

водитель погрузчика.

Женщины в ходе профессиональной переподготовки могут получить следующие специальности:

повар;

бухгалтер;

портной;

парикмахер.

Перед принятием решения о смене профессии необходимо учесть, что работодатели всегда ценят узких специалистов выше, чем работников широкого профиля, однако поиск работы по узкой специальности сопряжен со значительными трудностями. Гораздо проще трудоустроиться работникам с универсальными навыками, которые могут успешно решить почти любую поставленную перед ними задачу. Современный рынок труда требует высокой адаптивности, и прохождение обучения в рамках программ профессиональной переподготовки позволяет обеспечить себе это преимущество.