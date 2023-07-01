Пьют чаще, но меньше: ученые оценили влияние статуса на употребление алкоголя

Мужчины с высоким профессиональным и социальным статусом употребляют алкоголь чаще, чем их низкоквалифицированные сверстники, но при этом пьют вдвое меньше спиртного. Это стало известно в ходе исследования НИУ ВШЭ, проведенного рамках Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения в 2013-2019 годах. В течение семи лет специалисты регулярно опрашивали около 50 тыс. работающих женщин и мужчин возрасте от 16 до 60 лет, сообщили в пресс-службе вуза.

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«Женщины пьют намного меньше мужчин, в среднем в три раза. Обладатели самого высокого профессионального статуса выпивают заметно меньше алкоголя, чем люди с самым низким. Похожая ситуация и с социальным статусом. Респонденты, которые оценивают свой статус очень низко, пьют значительно больше (для мужчин разница составляет 2,2 раза), чем люди с очень высоким статусом», — говорится в исследовании.

Кроме того, выяснилось, что доля выпивающих работающих россиян немного снизилась между 2013 и 2019 годом. В первом случае она составляла 57%, во втором — 51%. Оказалось, что разные социальные группы отдают предпочтение разным спиртным напиткам. Так, водку и пиво люди с высокой квалификацией пьют заметно реже неквалифицированных рабочих, чаще выбирая вино, коньяк и прочие крепкие элитные напитки. Это же характерно и для женщин со средним уровнем квалификации.

«Высококвалифицированные и образованные работники пьют более дорогой и качественный алкоголь, может быть, несколько раз в неделю, но умеренно. Что касается людей с низким профессиональным и социальным статусом, то здесь имеем другой стиль потребления. Это дешевый алкоголь, возможно, один-два раза в неделю, но в большем объеме. В связи с этим можно ожидать и более существенные последствия злоупотребления алкоголем как для них самих, так и для общества в целом», — резюмировала доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Наталья Хоркина.

