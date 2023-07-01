Спрос колоссальный: запущены прямые рейсы из России на кубинский курорт Варадеро

Первый за 16 месяцев прямой авиарейс из России на Кубу отправился 1 июля из столичного аэропорта Шереметьево. В пресс-службе правительства РФ сообщили, что полеты на кубинский курорт Варадеро выполняет авиакомпания «Россия» на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777 дважды в неделю, по четвергам и субботам. В дальнейшем программа полетов может расшириться. По словам представителя авиакомпании, спрос на билеты сейчас колоссальный.

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«Благодаря этому шагу совокупный пассажиропоток с учетом чартерных и регулярных рейсов может составить порядка 150 тыс. человек по итогам 2023 года, что соответствует допандемийным показателям», — отметили в кабмине.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, решение о возобновлении полетов было принято по поручению президента РФ, так как «Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке».

Как сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков, «спрос на билеты колоссальный». Их стоимость начинается от 30 тыс. рублей за тариф без багажа. Время полета составляет около 13 часов, загрузка лайнеровсамолетов, рассчитанных на 457 человек близка к стопроцентной.

Первый регулярный рейс на Кубу «Аэрофлот» выполнил в 1962 году. После этого воздушное сообщение между странами прерывалось во время пандемии коронавируса и после введения ограничений со стороны недружественных стран.

