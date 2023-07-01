Стало известно, сколько просроченных продуктов выбрасывают супермаркеты

Российские ретейлеры ежегодно теряют 2-7% продуктов от всего своего оборота из-за истекших сроков годности. В совокупности объем «просрочки» может составлять до 700 тыс. тонн, из него почти четверть могла бы передаваться нуждающимся, рассказали РИА Новости эксперты платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

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«Потери продуктов питания в российских розничных торговых сетях в среднем оцениваются как 2-7% от розничного товарооборота. Ежегодный объем пищевых отходов в организациях-членах Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет 24% российских организаций розничной торговли) может составлять 700 тысяч тонн», — сообщила замруководителя Центра компетенций НТИ «Молекулярная инженерия в науках о жизни» Алина Осьмакова.

По данным ретейлеров, первое место в структуре списания продуктов питания занимают овощи, фрукты и зелень (до 60% от общего объема списаний). Как отметил эксперт НТИ FoodNet Андрей Зюзин, от 10 до 25% продукции, которая сегодня выбрасывается, при должном управлении могла бы стать частью программы фудшеринга (от англ. food — «еда», share — «делиться»).



