За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах проведения спецоперации. Групповым ударом высокоточным оружием морского и наземного базирования были поражены пункты управления оперативно-тактической группы «Донецк», а в районе города Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники объединенной группировки украинских войск «Запорожье», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое ДНР. В ходе боевых действий потери ВСУ составили более 265-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", а также одно орудие Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Выемка уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на Краснолиманском направлении ликвидированы до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Южно-Донецком направлении были отражены две атаки противника и пресечена деятельность двух групп диверсантов. На Запорожском направлении была отражена атака в районе Пятихатки и нанесено поражение подразделению 106-й бригады теробороны под Луговским. Противник на этих двух направлениях потерял до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20 и одну гаубицу «Мста-Б».

На Купянском направлении потери противника составили более 75-ти украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30. На Херсонском — около 30-ти военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский.

Российские средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников и перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4845 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10430 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5291 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11324 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

