В Болгарии проанализировали морскую воду после прорыва Каховской ГЭС

Министерство окружающей среды и водных ресурсов Болгарии обеспечивает регулярный мониторинг состояния морской воды после разрушения Каховской ГЭС. Данных о загрязнении болгарской акватории Черного моря нет, спутниковые наблюдения за водными течениями тоже не дают повода для беспокойства, сообщает портал Bulgaria OnAir.

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«Мониторинг морской воды проводится один раз в неделю. Отслеживается состояние не только береговых, но и водных течений в глубине моря. Министерство окружающей среды и водных ресурсов каждый день обменивается информацией с украинскими, молдавскими и румынскими властями о потенциальном загрязнении воды в Черном море. Данные о состоянии морской воды передаются также в министерство здравоохранения и министерство туризма страны с целью бесперебойного проведения туристического сезона», — говорится в публикации.

Несмотря на то, что господствующий в последние дни южный ветер направляет днепровские воды к побережью Болгарии, превышений вредных веществ в море до сих пор обнаружено не было. По дополнительным показателям на пестициды и полихлорбифенилы, а также на радионуклиды цезий-137 и тритий, введенным в мониторинг после аварии, тоже превышений не обнаружено.

Ученые из болгарского Института океанологии напомнили, что морская вода обладает способностью к самоочищению, что «может помочь в данном случае».