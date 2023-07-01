В Физтехе объяснили, как работает «правило шести рукопожатий»

Российские математики и их зарубежные коллеги нашли математическое обоснование так называемому «правилу шести рукопожатий», согласно которому до любого человека на Земле можно «дотянуться» через цепочку знакомств. Об этом сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).

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«Исследование показывает, что этот уникальный эффект возникает в ходе эволюции любой исходной структуры, в которой люди соотносят затраты на установление связей со стремлением стать полезным посредником для существенного числа людей», — сообщили в вузе.

В исследовании приняли участие российские и зарубежные математики под руководством научного сотрудника Университета имени короля Хуана Карлоса в Мадриде Стефано Боккалетти. Они сделали математическое обоснование «правила шести рукопожатий», наблюдая за работой компьютерной модели, описывающей поведение человека внутри своеобразной соцсети. Ее виртуальные участники пытались занять наиболее выгодное и важное положение, которое математики называют «центральностью». И чем выше был уровень «центральности», тем больше связей между элементами всей сети проходило через ее конкретного участника.

«Люди часто стремятся приобрести "ценные связи" или сами стать "нужным человеком". Однако поддержание таких связей требует определенных усилий и затрат, так что реально возникнут лишь те связи, для которых игра стоит свеч, то есть выгоды превысят издержки. В нашей модели мы изучили ситуацию, когда такой балансировкой занимаются одновременно все агенты в сети, и проанализировали возникающие при этом глобальные эффекты», — пояснил доцент кафедры дискретной математики МФТИ Даниил Мусатов.

Ученые смогли доказать, что фактически во всех возможных ситуациях конкуренция за «центральность» достаточно быстро приводит к установлению равновесия, в котором все участники социальной сети оказываются связаны друг другом не более чем через шесть виртуальных рукопожатий. Причем, это характерно как для больших, так и малых сетей, а также для любых их изначальных конфигураций. Математики также отметили, что подобным образом работают и многие другие сложные системы, в том числе сети морской торговли и авиатранспорта.

«Правило шести рукопожатий» впервые появилось в 1929 году в рассказе венгерского писателя Фридьеша Каринти «Звенья цепи». Позже эта идея стала серьезной социологической теорий, которая была неоднократно подтверждена на практике.

