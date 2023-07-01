В ООН сообщили об ослаблении санкций для сельхозэкспорта из России

Организация Объединенных Наций добилась от США, Великобритании и стран Евросоюза исключений из антироссийских санкций, касающихся экспорта РФ своей сельхозпродукции. Об этом сообщается в пресс-релизе совместного координационного центра (СКЦ), координирующего работу в рамках «зерновой сделки».

Статья по теме: Лавров заявил, что прекращение «зерновой сделки» не повлияет на экспорт сельхозпродукции

«ООН предприняла значительные усилия по привлечению соответствующих органов власти, в том числе Европейского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов к реализации существующих исключений в отношении продовольствия и удобрений в рамках санкций, которые могут облегчить экспорт российских продуктов питания и удобрений для решения проблем глобальной продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.

В СКЦ уточнили, что на первом этапе были созданы «правовые и политические рамки», для облегчения доступа российских производителей продовольствия и удобрений на мировые рынки. В частности, в ООН утверждают, что смогли добиться появления генеральных лицензий США 6B и 6C, двух генеральных лицензий Великобритании по финансовым и торговым аспектам в сфере продуктов и удобрений, а также послаблений в девятом пакете санкций ЕС. В организации также подчеркнули, что продолжают работать над «ключевыми решениями» для облегчения торговли между российскими производителями продовольствия и удобрений и покупателями в африканских странах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия думает над выходом из «зерновой сделки». Глава государства указал на то, что более 40% украинского зерна направляется в благополучные страны ЕС.

«Зерновая сделка» была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины. Стороны подписали два документа — первый предполагает создание коридора для вывоза продукции из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), во втором говорится о снятии препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.