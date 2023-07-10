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«Активиа» — в «Актибио»: Danone переименовала международный бренд для России

10 июля 2023, 16:10

Поменялось название и дизайн, но состав и технологии производства остались прежними, заверили в компании

vk.com/danonebrand

Французская компания Danone приняла решение о локализации своего международного бренда «Активиа» на российском рынке под названием «Актибио». Это позволит возобновить инвестирование и будет способствовать дальнейшему развитию продукции в России, сообщили в пресс-службе компании. 

«Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки. Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России», — говорится в сообщении Danone.

В компании уточнили, что продукция под новым брендом будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности и на тех же производственных мощностях.
 