«Активиа» — в «Актибио»: Danone переименовала международный бренд для России

Французская компания Danone приняла решение о локализации своего международного бренда «Активиа» на российском рынке под названием «Актибио». Это позволит возобновить инвестирование и будет способствовать дальнейшему развитию продукции в России, сообщили в пресс-службе компании.

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«Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки. Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России», — говорится в сообщении Danone.

В компании уточнили, что продукция под новым брендом будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности и на тех же производственных мощностях.

