Акции «Полюса»: инвесторам пора научиться читать

Золотодобывающая компания «Полюс» сообщила сегодня, что намерена выкупить 29,99% своих акций на сумму 579,4 млрд руб.

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Цена приобретения составит 14,2 тыс. руб. за штуку. В середине понедельника одна акция стоила около 11,4 тыс. руб., подорожав с вечера закрытия пятницы более чем на 6%. Таким образом, премия к рыночной цене относительно пятничного закрытия равняется 33%.

Предложенный «Полюсом» спрэд цены выкупа акций к их рыночной стоимости является рекордным для российского рынка акций последних лет. Обычно эмитенты предлагают премию к рынку не более 15%.

На пике акции «Полюса» взлетали почти на 15%, но оптимизм резко упал после того, как инвесторы все-таки соизволили прочитать меморандум компании, в котором написано, что продать по такой цене можно лишь те акции, которые были у акционеров на закрытие торгов 7 июля. То есть купленные сегодня акции нельзя продать с огромной премией к рынку.

Эмитент сообщил, что приобретенные акции будут использованы для финансовых и коммерческих целей «Полюса» и его дочерних обществ, в качестве встречного предоставления для потенциальных сделок слияний и приобретений, в рамках возможных размещений на рынке капитала, в рамках финансирования долгосрочных проектов развития с привлечением потенциальных инвесторов и для других корпоративных целей.

Таким образом, выкупленные акции с большой вероятностью не будут в ближайшее время погашены, и прибыль, приходящаяся на одну акцию, не изменится. Впрочем, главный аналитик ПСБ Алексей Головинов не исключает, что в дальнейшем хотя бы часть акций будет погашена.

Ранее аналитики отмечали, что «Полюсу» придется привлекать многомиллиардные средства для освоения месторождения «Сухой лог», которое считается одним из крупнейших в мире. По данным на 2020 г., запасы «Сухого лога» оценивались 40 млн унций золота при среднем содержании его в руде 2,3 г/т, а ресурсы — 67 млн унций (содержание в руде — 1,9 г/т).

С большой вероятностью, выкупленные акции будут направлены на финансирование проекта.

В феврале нынешнего года «Полюс» сообщил, что из-за санкций отложил завершение финансового технико-экономического обоснования освоения месторождения «Сухой лог», а также сроки реализации проекта.

В целом сегодняшняя новость о выкупе акций позитивна для акций компании, поскольку столь высокая цена выкупа говорит о том, что менеджмент верит в дальнейший рост капитализации «Полюса».

С середины октября прошлого года акции «Полюса» торгуются в устойчивом восходящем тренде, подорожав за это время более чем вдвое. Сильное техническое сопротивление по бумаге расположено в районе 12,2 тыс. руб. сегодня оно было протестировано.

Не исключено, что до 9 августа, когда завершится программа выкупа, акции «Полюса» будут выглядеть «лучше рынка».

«Риски снижения стоимости акций минимальны вплоть до окончания программы выкупа, так как инвесторы скорее предпочтут дождаться выкупа своих бумаг, чем продать их», — отмечает Головинов.