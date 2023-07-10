Акции застройщиков надуваются вместе с ипотекой

Рынок акций вновь подтвердил основную тенденцию этого года — сильно расти по понедельникам. Сегодня Индекс Мосбиржи прибавил около 0,9%, в очередной раз обновив годовой максимум.

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В районе обеда по рынку пыталась было прокатиться легкая коррекция, но просадка была выкуплена, и индикатор закрылся вблизи внутридневного максимума. Очень часто это является сигналом того, что не весь спрос на акции остался удовлетворенным, и подъем в ближайшие часы продолжится.

В лидерах роста сегодня были акции девелоперов. Их поддержала информация от Банка России, гласящая, что за первые пять месяцев объем выданных ипотечных кредитов вырос на 50% относительно уровня соответствующего периода прошлого года.

Между тем, некоторые данные по ипотечному рынку выглядят просто пугающими. Так, директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в пятницу заявила о резком росте срока среднего ипотечного кредита. «Обращает на себя внимание рост среднего срока ипотечного кредита. В этом году это уже 26 лет, а в 2016 году было 16. На 10 лет у нас увеличился срок», — заявила представитель регулятора.

Фактически, при таком сроке кредитования заемщик покупает не одну, а 2–3 квартиры: первую себе, а остальные — банку. Та же Данилова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что доля ипотеки растет и уже превысила половину задолженности населения в целом. При этом ЦБ не ожидает снижения ставок по ипотеке, что вполне логично с учетом того, что все экономисты ждут повышения ключевой ставки Банка России уже в июле. Вслед за этим показателем возрастет и стоимость кредитов под залог недвижимости. Таким образом, ипотечные заемщики не смогут рефинансировать свои кредиты на более выгодных условиях.

Несмотря на эти данные, Банк России не видит ипотечного «пузыря». Впрочем, на прошлой неделе высокопоставленные представители ЦБ говорили, что падение курса рубля (а российская валюта подешевела с начала года почти на 30%) не ставит под угрозу финансовую стабильность.

Однако если ипотечный кризис в России проявится в той или иной степени, то кроме самих заемщиков сильно пострадают девелоперы. При таком сценарии банки выбросят на рынок большой объем недвижимости неплательщиков по сниженным ценам, упадет цена на жилье и резко повысится его предложение, что уменьшит спрос на «первичку».

И тем не менее, сегодня в десятке лидеров роста российских акций оказалось сразу три представителя девелоперов. Лучший результат в +4% продемонстрировали расписки «Циана».

Позитивные новости пришли и с дивидендно-нефтяного рынка. Сегодня первый день без дивидендов торговались «Роснефть» и «Татнефть». Обе бумаги показали просто отличный результат: акции «Роснефти» закрылись с потерями всего 1,4%, при том, что их дивидендная доходность составила 3,7%; обыкновенные акции «Татнефти» просели на 2,4%, а привилегированные — на 1,8%, и дивиденды по ним будут в размере около 5,5% от цены закрытия бумаги в пятницу.

Однако сегодняшней динамики этих бумаг недостаточно для вывода, что инвесторы вновь будут охотиться за дивидендами. Сейчас считающиеся безрисковыми ОФЗ торгуются под доходность 8–8,5% годовых, а такой дивидендной доходностью в этом году вряд ли смогут похвастаться многие эмитенты акций.

Возможно, сегодняшняя позитивная динамика «Роснефти» и «Татнефти» связана с тем, что инвесторы вообще активно покупают в последнее время акции нефтянки. Многие аналитики считают, что нефтяные компании прошли пик снижения доходов. Кроме того, есть ожидания, что нефть подрастет осенью, когда США вполне могут начать восполнять потраченные стратегические запасы, а Северную Америку накроет традиционный для этого времени года сезон ураганов.

Сегодня же нефть подешевела на 0,4%, оставаясь около отметки $78 за баррель. Это очень сильное техническое сопротивление — здесь проходит линия сопротивления нисходящему тренду от лета прошлого года, а также верхняя граница боковика от начала мая. Обычно такие преграды сходу не пробиваются, тем более, что для этого нет новых поводов.

Рубль сегодня укрепился к доллару на 0,9%. Последняя сделка прошла по котировке 90,415 руб. за доллар. Пока рост рубля стоит рассматривать как техническую коррекцию на падающем тренде.