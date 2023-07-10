Белорусы собрали гоночную машину из деталей трактора

Специалисты Минского тракторного завода (МТЗ) разработали модель болида из деталей трактора и представили ее на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Автомобиль имеет все характеристики гоночного и может претендовать на участие в «Формуле-1», так как способен разогнаться до 320 км в час, сообщает «Российская газета».

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«Конструкторы и дилеры МТЗ разработали презентационную модель, которая показывает, как детали трактора могут послужить в создании гоночной машины. Все детали заимствованы из наших тракторов. Даже по размеру колес понятно, что они не совсем для болида, но, тем не менее, мы смогли их адаптировать для гоночной машины», — рассказала директор «Белинтерэкспо» БелТПП Наталья Кураш.

Она уточнила, что купить такую машину нельзя, но представленная на выставке модель на ходу и полностью рабочая.