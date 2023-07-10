Экономике России осталось вырасти всего на один процент, чтобы выйти на довоенный максимум декабря 2021 года

ВВП России в мае вырос на 1,1% к предыдущему месяцу после прироста на 0,1% в апреле, сообщил Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Экономике страны осталось вырасти всего на один процент, чтобы выйти на довоенный максимум декабря 2021 года, а предпандемийный пик ВВП октября 2019 года уже достигнут

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В целом за пять месяцев с начала 2023 года ВВП вырос на 0,5% по отношению к январю-маю прошлого года. Ранее Минэкономразвития давало близкую оценку прироста по итогам пяти месяцев — плюс 0,6%.

В мае большинство компонент производства добавленной стоимости показали положительную динамику по отношению к апрелю: выросли обрабатывающие производства (1,8%), производство электроэнергии, газа и воды (1,1%), строительство (2,0%), розничная торговля (1,1%), оптовая торговля (3,7%), пассажирооборот (0,6%), общественное питание (0,6%), платные услуги (0,5%) и чистые налоги на продукты (4,0%). Отрицательную динамику продемонстрировали добыча полезных ископаемых (-0,6%) и грузооборот (-1,3%). Производство сельского хозяйства с исключенной сезонной компонентой сохранилось на уровне прошлого месяца.

Главный драйвером майского роста стали оптовые продажи. Резко увеличились продажи продовольствия, фармацевтики и инвестиционных товаров. Другим важным фактором роста остается обрабатывающая промышленность. В мае уровень выпуска в обработке превысил докризисные максимумы конца 2021 года. Рост зафиксирован почти по всем видам деятельности, включая отрасли, связанные с оборонзаказом, так и чисто гражданские производства (продовольствие и стройматериалы).

А вот в добывающих отраслях продолжается спад. Наиболее сильный в газодобыче и транспортировке газа, что негативно сказывается на динамике грузооборота транспорта.

Неожиданно сильные результаты в мае показал потребительский спрос. Выросли розничные продажи, объемы платных услуг и оборот общественного питания. Седьмой месяц подряд увеличивается транспортный пассажирооборот.