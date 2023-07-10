Газ: упал, отжался

«Газовые быки» медленно, но верно набирают силу. И хотя периодически им приходится уступать свои позиции «медведям», тенденция достаточно понятна: жаркая погода поддерживает спрос на кондиционирование, которое, в свою очередь, требует электроэнергии, для производства которой необходимо «голубое топливо».

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Цены на газ в США несколько снизились к концу прошлой недели, поскольку жара, царившая над Техасом и южными регионами США последние четыре недели, спала, сократив спрос на кондиционирование и электроэнергию. Но перед тем, в июне, природный газ продемонстрировал самый большой месячный рост почти за год — на 24%, поскольку потребности техасцев и других южан в США в охлаждении превысили допустимые нормы.

Сейчас погода вернулась к средним для этого времени года температурам, и газ немного подешевел. Августовский — самый активный — контракт на на Нью-Йоркской товарной бирже Henry Hub снизился на 1%, до 2,609 доллара за 1 млн британских тепловых единиц. Тем не менее, фьючерсы на природный газ в пятницу на NYMEX росли в цене примерно на 2% на фоне прогнозов более жаркой, чем обычно, погоды до конца июля и повышения потребления со стороны СПГ-терминалов, сообщает Reuters.

Снижению цен способствовало также то, что Управление энергетической информации США сообщило в пятницу: запасы природного газа в хранилищах США выросли на 72 млрд кубических футов за неделю, закончившуюся 30 июня. Аналитики прогнозировали увеличение запасов в среднем на 65 млрд кубических футов. Однако отчет EIA, который был отложен на день на этой неделе из-за выходных во вторник, 4 июля, включал пересмотр цифр, связанных с переклассификацией части природного газа в хранилищах с базового на рабочий.

Схожая ситуация в Европе. Биржевые цены на газ в ЕС утром в понедельник, 10 июля, опускаются на 0,6% к расчетной цене предыдущего дня, торгуясь в районе 375 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 373,7 доллара (-0,9%). По состоянию на 9:11 мск их стоимость составляла 375,1 доллара (-0,6%).

Зимние фьючерсы шепчут

В прошлую пятницу стоимость газа в Европе составляла 395 долларов за кубометр, отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. В краткосрочной перспективе, полагает он, европейский газовый рынок, похоже, будет полностью перенасыщен: хранилища практически полны после теплой зимы и низкого спроса, который был дополнительно подавлен рекордно высокими ценами, а импорт СПГ большую часть этого года устанавливал рекорды.

«Мы ожидаем, что хранилища будут заполнены на 95% к концу августа, на два месяца раньше, чем обычно. Таким образом, в конце лета и начале осени мы могли бы наблюдать еще один медвежий рынок европейского газа. Однако, как только наступит зима и начнется отопительный сезон, Европа столкнется с нехваткой газа», — считает эксперт.

При условии нормальной погоды отсутствие типичного экспорта российского газа в регион, вероятно, вызовет быстрое сокращение объемов хранения и приведет к заметному росту цен на газ, предполагает Рональд Смит. Фьючерсные рынки в значительной степени согласны с этим последним утверждением, поскольку январские и февральские фьючерсы в настоящее время оцениваются примерно в 640 долларов за тысячу кубов.

Цену сформирует погода в Европе

Сентимент на премаркете в начале текущей торговой недели нейтральный, без сильных движений и явного доминирования покупателей или продавцов, констатирует финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Текущая цена на «голубое топливо» по состоянию на 9:20 мск на хабе TTF в Европе составляет 374,75 долл. за тысячу куб. м. С начала июля котировки природного газа на ближайший фьючерсный контракт опустились на 4,5%.

Цены на газ находятся в консолидации с середины прошлого месяца, проторговывая диапазон 352—456 долл. за тысячу куб. м. Учитывая ретроспективные данные по волатильности актива, текущую динамику котировок можно назвать умеренной, указывает эксперт. Такая волатильность инструмента связана с летним периодом, когда в целом на рынках наблюдается более спокойная обстановка.

Согласно статистике, с 1990 года в летние месяцы реже всего достигались пиковые значения или обновлялись исторические максимумы, говорит Чеврычкин. Самыми благоприятными для роста котировок являются месяцы с октября по февраль. Большая часть отраслевых экспертов склоняется к тому, что погода является главным фактором, который влияет на цены природного газа. По анализу ценового графика актива видно сохранение нисходящего тренда.

Вместе с тем любая тенденция включает коррекционные движения. Июньский отскок до 559 долл. за тысячу кубометров пока нельзя назвать отработанным, учитывая масштаб нисходящего тренда с прошлого года. В случае применения коррекционной сетки Фибоначи от пика в августе 2022 года видно, что отскок пока не достиг первой цели в 23,6%. В среднесрочной перспективе можно ожидать роста котировок газа до 1000—1200 долл. за тысячу куб. м от текущих значений или после тестирования зоны поддержки 259—320 долл. за тысячу куб. м.

Сергей Чеврычкин рекомендует в ближайшее время внимательно следить за информационным фоном и статистикой на рынке природного газа. По последним данным, европейские хранилища заполнены почти на 79%, против средних за 10 лет в этот период 60%. Однако, по мнению главы французской компании TotalEnergies Патрика Пуянне, Европа может столкнуться с нехваткой газа предстоящей зимой. По его словам, европейские хранилища будут заполнены в октябре, но, если зима в Европе будет холодной, этих запасов на континенте окажется недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на протяжении зимнего сезона.

Можно предположить, говорит аналитик, что Испания решила не дожидаться зимних проблем и решила закупать российский природный газ (СПГ). Согласно данным, опубликованным испанской энергетической компанией Enagas, Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию в июне текущего года. В первый летний месяц королевство закупило у РФ эквивалент 7 673 гигаватт-часов сжиженного природного газа. На топливо из России пришлось 26,8% от общего объема приобретенного Испанией газа. За РФ следуют Алжир (21%) и США (18,5%).