Глава Брянской области сообщил о повреждении детсада и почты при обстреле села Куршановичи

В результате обстрела украинской стороной села Куршановичи в Брянской области пострадали здания детского сада, магазина, почты; также повреждены два жилых дома.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ совершили обстрел села Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела имеются повреждения двух жилых домовладений, зданий детского сада, магазина, почты», — написал губернатор.

Он отметил, что на месте работают оперативные службы.

Накануне Богомаз сообщал о двух сбитых силами ПВО Вооруженных сил РФ ракетах ВСУ. «В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет», — говорилось в сообщении главы Брянской области.