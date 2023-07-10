Крымская компания запустит производство беспилотников в Ростовской области

Завод по производству беспилотных летательных аппаратов будет построен на территории Ростовской области. Объем инвестиций составит порядка 500 млн рублей, выпускать планируется 1100 БПЛА в год, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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«В рамках реализации инвестиционного проекта на территории донского региона планируется наладить выпуск 1100 единиц БПЛА в год. После завершения строительства на предприятии появится на первом этапе – 200, а на последующих этапах – 500 новых рабочих мест. Объем инвестиций в производство составит порядка 500 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

Соглашение о строительстве завода подписали в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2023» замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин и гендиректор ООО «Робоавиа» Роман Гуров. Крымская компания «Робоавиа» уже построила такой завод в Симферополе, там производится 16 БПЛА и квадрокоптеров в месяц.

