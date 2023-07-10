Магнитится ли нержавейка

Ответ на него зависит от типа нержавеющей стали, так как существуют разные группы сплавов с различными свойствами.

Нержавеющие стали, которые не магнитятся

Их можно разделить на несколько групп:

Аустениты. Одной из основных групп немагнитных нержавеющих сталей являются аустениты. Эти стали содержат высокий уровень никеля и хрома, что придаёт им их особенности. Аустениты обладают хорошей коррозионной стойкостью и широко используются в пищевой промышленности, медицине и других отраслях, где важна химическая стойкость. Аустенитно-ферритные стали. Ещё одна группа нержавеющих сталей, которые не магнитятся, — это аустенитно-ферритные стали. Они обладают комбинированными свойствами аустенитов и ферритов, поэтому также называются дуплексными сталями. Аустенитно-ферритные стали часто встречаются в химической промышленности, нефтегазовом секторе и других областях, где требуется сочетание прочности, химической инертности и коррозионной стойкости.

Поскольку такие виды стали не обладают магнетизмом, то и посуда, изготовленная из них, не будет работать вместе с индукционными печами. Но производители придумали эффективное решение в виде двойного дна, нижняя часть которого изготавливается из магнитных сплавов.

Нержавеющие стали, которые магнитятся

Наибольшее распространение получили следующие виды нержавеющих сплавов:

Ферриты. Ферритные нержавеющие стали магнитные. Они содержат высокий уровень хрома и немного никеля. Ферриты прочны и устойчивы к коррозии, поэтому широко используются в промышленности, включая производство автомобилей и строительство.

Мартенситы. Мартенситные нержавеющие стали тоже обладают магнитными свойствами. Они получаются путём обработки нержавеющей стали высокими температурами с отпуском, что приводит к изменению их микроструктуры. Мартенситы обладают высокой прочностью и используются, например, в ножах и других изделиях, где требуется твёрдость и острота.

Ферритно-мартенситные стали. Некоторые нержавеющие стали содержат комбинацию феррита и мартенсита, и они также обладают магнитными свойствами. Эти стали характеризуются хорошей прочностью и устойчивостью к коррозии, что делает их применимыми в различных отраслях.

Помимо универсальной посуды, подходящей для всех типов плит, практическое применение магнитных видов нержавеющих сталей очень мало. Наоборот, они гораздо реже применяются в конструкции приборов и устройств, работа которых сопряжена с электрическими полями.

Как определить нержавеющую сталь

Допустим, металлобаза отгружает различные типы сталей, но вам нужна именно нержавеющая или именно с магнитными свойствами. Если нужно определить, является ли конкретная сталь магнитной, есть несколько способов. Один из простых — использовать магнитный тест. Если магнит притягивается к поверхности стали, это указывает на присутствие ферритной или мартенситной стали. Если магнит не притягивается, то вероятно, перед вами аустенит или аустенитно-ферритная сталь.

Есть ещё способы, помогающие выявить именно нержавеющую сталь, а не её полированную подделку из обычных сталей:

капля медного купороса на поверхности образует красноватый налёт;

концентрированный раствор поваренной соли покажет, насколько устойчив сплав к коррозии;

теплопроводность такой стали ниже, чем у обычных;

при абразивной обработке нержавеющей стали возникают белые искры.

Однако стоит отметить, что эти методы не являются абсолютно точным и могут быть ограничены в своей применимости. Для более точного определения типа нержавеющей стали рекомендуется обратиться к специалистам или провести лабораторные исследования.