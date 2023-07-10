ВСУ начали активнее вербовать наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока

Киевский режим активизировал вербовочную работу по привлечению наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

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Как информирует российское Министерство обороны, это делается с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ на фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине.

Уточняется, что в общей сложности с 24 февраля 2022 года участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ отправились, по официальным данным, 11675 иностранных наемников из 84 стран; больше всего наемников приехало на Украину в марте-апреле прошлого года, однако после первых потерь ВСУ динамика резко пошла на спад.

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Самые многочисленные группы прибыли из Польши (свыше 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более), Грузии (не менее 800 наемников), а также Великобритании и Румынии (700 и более), Хорватии (свыше 300), из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более).

«По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наемников в подавляющей части из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима. Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников», — указывается в сообщении российского оборонного ведомства.

Командиры ВСУ не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников, отмечают в Минобороны; при этом на российские позиции направляются в первую очередь подразделения, укомплектованные такими бойцами. Наемники используются киевским режимом как «пушечное мясо», эвакуация раненых иностранцев организуется по остаточному принципу, после вывоза украинских военнослужащих.

«По имеющимся данным, из-за высоких потерь личного состава киевский режим в последний месяц развернул вербовку иностранных наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии. В связи с кратным падением интереса умирать "за киевский режим" в Польше, Великобритании и других европейских странах, активизирована вербовочная деятельность в США и Канаде. Эта работа ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь, ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний ("Акэдеми", "Кьюбик" и "Дин корпорейшн")», — сообщают в Минобороны.

Подчеркивается, что российские военные в ходе спецоперации продолжат уничтожение иностранных наемников вне зависимости от их местонахождения на территории Украины.