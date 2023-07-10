Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях

ВСУ в последние сутки продолжили предпринимать безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

«На Донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены атаки противника в районах населенных пунктов Невельское, Водяное и Клещеевка Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий уничтожено до 275-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк и четыре автомобиля», — указывается в сводке оборонного ведомства.

На Краснолиманском направлении отражены атаки противника в районах сел Червоная Диброва и Кармазиновка (ЛНР), за сутки уничтожено до 85 украинских боевиков.

На Южно-Донецком пресечены попытки наступления ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь (ДНР) и Работино (Запорожская область); на Запорожском направлении нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское. Потери противника на этих направлениях составили до 150 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

«На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Лиман Первый, Першотравневое и Синьковка Харьковской области. Успешно отражены атаки противника и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны. Потери противника на этом направлении составили более 65 военнослужащих.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожено около 30 украинских военнослужащих.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять выпущенных ВСУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200», — отмечается также в сводке.