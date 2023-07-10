Минсельхоз прокомментировал взлетевшие цены на лук

Цены на лук могут снизиться уже в ближайшее время, с началом сбора нового урожая. Кроме того, по данным Минсельхоза, был увеличен импорт лука из Китая, Узбекистана и Азербайджана на фоне потери урожая в странах Центральной и Средней Азии. Ранее РБК сообщил, что стоимость килограмма репчатого лука впервые превысила 70 рублей.

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«В ближайшее время с началом массовой уборки в России можно ожидать стабилизации и снижения цен на лук. Минсельхоз ведет работу, направленную на компенсацию выпадающих объемов за счет переориентации на импорт из других стран. В частности, увеличены поставки из Китая, Узбекистана и Азербайджана», — отметили в министерстве.

В Минсельхозе также сообщили, что в прошлом году в России собрали 1,1 млн тонн лука, что на 4,3% больше, чем в 2021-ом. В текущем году урожай прогнозируется на уровне 2022 года.

По данным Росстата, на которые ссылается РБК, средняя цена килограмма репчатого лука в российских магазинах в мае достигла 73,3 рублей (в апреле он стоил 67 руб./кг). Как пояснил агентству исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков, подорожание лука связано с сокращением предложения на мировом рынке из-за неурожая в странах Центральной и Средней Азии (Узбекистане, Таджикистане и Казахстане) из-за «аномально холодной зимы».

