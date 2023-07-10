На международной выставке «Иннопром» покажут инновационные разработки московских компаний

Первый российский микроконтроллер со встроенной криптозащитой, новые микросхемы и другую высокотехнологичную продукцию резидентов особой экономической зоны Москвы продемонстрируют на международной промышленной выставке «Иннопром». Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Некоторые разработки не имеют аналогов в стране и мире, подчеркнул руководитель департамента. За счет участия в выставке предприятия смогут выйти на новые рынки сбыта, наладить контакты с партнерами и обменяться опытом. Всего в «Иннопроме» примут участие девять резидентов, которые представят новейшие разработки в сферах микроэлектроники, медицинских изделий, беспилотников и машиностроения.

Так, предприятие «Микрон» на стенде правительства Москвы в рамках «Иннопрома» представит первый российский микроконтроллер со встроенной криптозащитой. А один из первых отечественных мультиплексоров и три новые микросхемы продемонстрирует Зеленоградский нанотехнологический центр.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, больше всего интереса на выставке могут представить разработки в сфере микроэлектроники, поскольку данная область наиболее активно наращивает производство импортозамещающей продукции. Таким образом, микроконтроллер «АМУР» компании «Микрон» может привлечь внимание тех предприятий, которые используют системы автоматизации, медицинскую технику, бортовые устройства, измерительные приборы, интернет вещей, робототехнику. Российская разработка успешно замещает американские аналоги, подчеркнул Дегтев.

Кроме того, свою продукцию презентуют компании «Лассард», «Элвис», «Гематех», «Аэромакс» и «Центр автономных и роботизированных систем».

Сумма поставок товаров заказчикам из ОЭЗ столицы за первый квартал 2023 года превысила 19 млрд рублей, что означает рост в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил глава департамента.