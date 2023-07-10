На востоке Москвы появится новый авиазавод

Соглашение о создании авиационного завода в Москве подписали мэр столицы Сергей Собянин, зампред правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь. Предприятие по производству деталей для среднемагистрального самолета МС-21 расположится в индустриальном парке «Руднево» на востоке столицы, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

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«Соглашение о сотрудничестве в области развития авиационной промышленности на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" было подписано в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге», — отметили в пресс-службе.

На данный момент в «Рудневе» построено 18 производственных корпусов. Свои производства там размещают предприятия федерального центра беспилотных авиационных систем, а также из сферы авиастроения, радиоэлектроники и других отраслей.

Как уточнили в пресс-службе, индустриальный парк включен в состав ОЭЗ «Технополис Москва». Резиденты освобождены от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, а ставка налога на прибыль снижена для них до 2%.

