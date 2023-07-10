НАТО и Украина: в блок не возьмут, но воевать заставят

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11—12 июля, но его хозяева литовцы уже заранее назвали это событие историческим. Согласно заявлению, которое сделал МИД прибалтийского государства, вильнюсские решения будут «способствовать росту и укреплению Североатлантического союза». В программе саммита — вопрос о создании совета Украина-НАТО, встреча альянса с союзниками — Швецией, Боснией и Герцеговиной, Грузией, Молдавией (любопытно, что Украина в числе приглашенных на встречу союзников не числится), и, как пообещал президент Литвы Гитанас Науседа, обсуждение вопроса о выделении Украине дополнительных вооружений и денег.

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Отметим, что вопрос, упомянутый главой литовского государства, участники саммита обсудить, конечно, могут, но решения о финансировании и поставках вооружений на саммитах НАТО никогда не принимаются.



«Саммит НАТО — не то место, где обсуждается количество бомб, снарядов или переброски войск. На нем затрагиваются политические темы, а вопросы о конкретных вооружениях решают министры обороны в других форматах — например, на контактной группе в Рамштайне. Саммит может только подтвердить нам те решения по оружию, которые уже приняты. США объявили, что дадут кассетные бомбы — значит дадут», — сказал «Эксперту» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

О том, чего может ожидать от саммита НАТО Украина, и как его решения отразятся на России и ходе СВО, «Эксперт» расспросил ведущих военных аналитиков.

Украину видеть в НАТО не хотят

Заявка Украины на вступление в НАТО будет заблокирована, об этом еще до начала саммита официально заявили США, Великобритания и Германия. Любой из этих стран по отдельности было бы достаточно, чтобы снять вопрос с повестки дня. Да и вообще Украину хотят видеть в альянсе меньшинство государств-членов: за нее только три прибалтийских карлика, Польша, Румыния и Швеция (которую, к слову, пока в НАТО никто еще не принял).

Зато против совета Украина—НАТО никто не возражает, и, согласно прогнозу, которым с «Экспертом» поделился руководитель Центра политико-военных исследований ФМП МГУ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский, формально такой орган будет создан, хотя это и не станет главным событием саммита.

«Во-первых, в Вильнюсе состоится переподтверждение тех решений об усилении восточно-европейского военного фланга, которые принимались на саммитах, начиная с Варшавы-2016. Это означает, что за прошедшее с Варшавы время не сделано ровным счетом ничего, трехсоттысячное войско у российских границ так и не сформировано. Ничего не выполнено, и теперь участники саммита заявят о тех же самых целях еще раз, как о новости», — уверен генерал.

«Про гарантии безопасности для Украины тоже поговорят, раз это анонсируется. Будет интересно, потому что ничего внятного об этом до сих пор сказано не было — за исключением того, что эти гарантии не должны угрожать самой Европе и вести к риску большой войны с Россией», — напоминает Бужинский.

Что касается совета Украина—НАТО, то, по словам генерала, Киев об этом просит еще с 1997 года, когда были подписаны первые документы о создании совета Россия—НАТО для решения кризисных вопросов. Украина хотела, чтобы ее взяли по примеру России, но Киеву тогда отказали.

«В совете Россия—НАТО насчитывалось 26 постоянно действовавших рабочих групп. Их главной целью было наладить взаимопонимание во избежание конфликта, но проводились и совместные учения Россия—НАТО. А для Киева в то время придумали комиссию Украина—НАТО, которая все эти годы работала, а после 2014-го способствовала перевооружению Украины. Сейчас, вероятно, статус комиссии повысят до совета, но чем этот совет будет заниматься — я не представляю. На создание полноценных рабочих групп у Украины ресурсов нет», — полагает Бужинский. Согласно его предположению, совет Украина—НАТО будет (в отличие от совета Россия—НАТО) декоративным органом.

Генерал также отметил, что представление о НАТО, как о какой-то самостоятельной военной силе — это в принципе иллюзия.

«Существует всеобщее заблуждение, будто где-то есть военные базы НАТО, склады НАТО. На самом же деле, это национальные военные базы: либо американские на территории стран Европы, либо европейские, — констатирует Бужинский. — Часто говорят фразу "согласно уставу НАТО ", но нет никакого устава, такой документ никто не принимал. Существует вашингтонский договор, в котором прописаны основные принципы блока, а также инструкции или директивы, которые выпускает Вашингтон.»

А если у НАТО нет никакой собственности и почти все принадлежит США, то и решения, которые принимает Вашингтон, закон почти для всех. И саммит является, в общем, формальностью. Право на то, чтобы дискутировать с США, есть только у Турции и Соединенного Королевства.

Оружие для Украины: все уже решено

«Решения о поставках оружия для Киева не принимаются блоком НАТО в принципе, — продолжает Евгений Бужинский. — Эти решения принимаются на национальном уровне, правительством каждой из стран, а на сходках, наподобие рамштайновской, просто сообщается, кто и сколько даст. И оказывается давление на тех, кто давать не хочет — как давили на Германию, чтобы предоставила “Леопарды” и разрешила другим странам передавать их Украине.»

«Каждый из членов НАТО сам для себя решает, как посильнее выпрыгнуть из штанов, чтобы война на Украине не затухала. Строго говоря, проблематика НАТО — это только взаимная защита стран-членов блока, но вовсе не кого-то еще. Поэтому в Альянс никогда не примут ни одну проблемную страну, из-за которой могла бы пошатнуться безопасность остальных», — уверен директор Московского центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

«Ничего нового из оружия Украина не получит — по крайней мере до конца года, — уверен доктор военных наук Константин Сивков. — Дадут кассетные бомбы, но об этом США уже сообщили, как о факте.»

«Кассетные бомбы Украине давали и раньше, — напоминает военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. — ВСУ долбили ими Донбасс еще в 2014 году».

Чего хочет Америка — того хочет НАТО

«Цель Вашингтона — превратить Украину в Афганистан, а точнее — в то, чем был Афганистан для СССР, — считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. — И если войну в Афганистане США терпеливо финансировали 10 лет, то и на финансирование Украины терпения им тоже хватит. Победы Украине в Вашингтоне никто, конечно, не желает. Там желают, чтобы война не заканчивалась и изматывала Россию. Если же война вдруг начнет иссякать — существует вариант раздела Украины на две воюющие страны по корейскому сценарию, и одну из сторон Россия будет вынуждена поддерживать.»

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов более оптимистичен в том смысле, что не все без исключения силы в США хотят бесконечной войны на Украине. Война сейчас нужна только одному клану, да и тот, по мнению сенатора, после президентских выборов Америке может переключиться с Украины на решение проблем с Китаем.

«Неолиберальный клан, крутящийся, в основном, вокруг семейства Клинтонов, еще в 1993 году, когда Билл пришел к власти в США, поставил цель — сделать Европу своей колонией, — напоминает политик. — С тех пор эта публика с разной степенью активности идет к своей цели — с небольшими перерывами на Буша-младшего и Трампа. При Обаме заварили кашу с переворотом на территории бывшей УССР, заложив бомбу под безопасность в Европе, а при Байдене лишили Европу российских энергоресурсов и поставили в полную экономическую зависимость от США. Цель почти достигнута. Сейчас для этого клана главное не потерять власть, сохранить своего президента еще на 4 года. А чтобы не терять избирателя, конечно, нужно демонстрировать победы поддерживаемого ими режима на Украине. Или хотя бы внятно объяснять причины поражений.»



По словам Климова, объяснять причины поражений Байдену старательно помогает Зеленский, когда говорит, что Америка советовала сделать так-то и так-то, но он, как президент Украины, поступил по-своему. Например, Штаты советовали начать «контрнаступ» раньше, но Зеленский отложил.

«Тем самым, Зеленский всегда берет вину на себя. Обеляет Байдена в глазах его избирателя. Получается, что Байден старается, а Зеленский допускает ошибки и все портит», — резюмирует Климов.

Сенатор предполагает, что если Байден не удержит власть, то война на Украине станет никому в США не нужна. Да и если Байден останется, то как только Европа попадет в полную зависимость и станет окончательной колонией, клан забудет про Украину и сосредоточится на решении своих проблем вокруг Китая.

Что же касается саммита НАТО в Вильнюсе, то по мнению сенатора, он мало чем будет отличаться от предыдущих.

«Все саммиты НАТО за последние двадцать лет представляют из себя театральные постановки с четким распределением ролей. Ну, например, ненавидящая Россию Прибалтика, симпатизирующая Москве Венгрия, сомневающаяся Германия спорят о чем-то. Но у этого спектакля голливудский финал: все благополучно договорились и зачитали решение, которое им заранее спустил Вашингтон», — говорит Климов.

А решение будет таким, что Украине надо помогать бороться против России, но не давая при этом Киеву возможностей для того, чтобы предпринять серьезное наступление и разозлить Москву всерьез.

Иначе Москва может живо прекратить войну.