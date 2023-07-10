Объем добычи руды на Кировском руднике ГОК Группы «ФосАгро» приближается к миллиарду тонн

Накануне рудник, входящий в тройку крупнейших в мире, отгрузил 900-миллионную тонну апатит-нефелиновой руды.

Кировский рудник горно-обогатительного комбината «Апатит» добыл и отгрузил 900-миллионную тонну апатит-нефелиновой руды. Об этом сообщила пресс-служба компании «ФосАгро». При этом на то, чтобы добыть очередную юбилейную сотню миллионов тонн, у старейшего структурного подразделения ГОКа ушло вдвое меньше времени, чем на предыдущую, 800-миллионную – всего 4 года. Динамичный рост производства – результат масштабных инвестиционных проектов по развитию рудно-сырьевой базы, реализуемых «ФосАгро».

- Развитие рудно-сырьевой базы Кировского филиала АО «Апатит» — это не только вклад в формирование надежного фундамента будущего нашей компании, но и якорные инвестиции в экономику Мурманской области и в обеспечение продовольственной безопасности страны, - говорит генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников. – Ежегодно мы направляем на развитие нашего горно-обогатительного флагмана более трети всего инвестиционного бюджета компании, который в этом году составляет рекордные 67 млрд рублей.