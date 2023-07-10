Один человек пострадал при украинском обстреле села Подывотье в Брянской области

ВСУ обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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По его сведениям, один человек получил легкое ранение, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

«Экстренные и оперативные службы работают на месте. После проведения оперативных мероприятий комиссия произведет оценку ущерба, будут проведены необходимые восстановительные работы», — проинформировал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее глава Брянской области сообщил об обстреле села Куршановичи в Климовском районе. Были повреждены два жилых дома, здания детского сада, магазина и почты, никто не пострадал, уточнил он.

Накануне, 9 июля, Богомаз рассказал о двух сбитых силами российской ПВО украинских ракетах, в результате падения одной из которых была разрушена пилорама в поселке Бытошь; информации о раненых также не было.

В Брянской области действует высокий уровень террористической опасности, введен режим среднего уровня реагирования.