Около 200 домовладений пострадали в результате ливней в Сочи

Порядка 240 человек находятся в пунктах временного размещения из-за непогоды в Сочи, мониторинговые группы обходят подтопленные территории для фиксации ущерба.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Сейчас 240 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все — жители Сириуса, оказываем все необходимое содействие. В пострадавших районах вводим режим ЧС. Мониторинговые группы после инструктажа приступили к обходам территорий. Из-за залповых ливней пострадало порядка 200 домовладений, нужно понять, какая именно людям нужна помощь», — говорится в сообщении градоначальника.

По его словам, в настоящий момент ситуация контролируемая, благодаря своевременному оповещению о непогоде жертв и серьезных повреждений инфраструктуры удалось избежать. «Мы продолжаем круглосуточную работу до полной ликвидации последствий, со всеми пострадавшими работаем адресно. О принятых мерах докладываю нашему губернатору Вениамину Ивановичу Кондратьеву», — отметил Копайгородский.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города, режим ЧС муниципального характера вводится на территории Хостинского, Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус.

Уточняется, что среди эвакуированных как местные жители, так и туристы. Людей размещают в том числе в отелях сети «Сириус».