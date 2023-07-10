Отношения России и Китая не подвержены внешнеполитическому воздействию — Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявила, что Китай «последовательно и настойчиво» будет продолжать сотрудничество с Россией.

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«Мы обсудили много вопросов российско-китайского взаимодействия. Несмотря на те новые условия, в которых мы все живем, я вынесла твердое убеждение, что Китай как очень ответственное, серьезное государство никогда ни под кого не подстраивается, наши отношения не подвержены никакой конъюнктуре, никакому внешнему политическому воздействию», — цитирует спикера Совфеда ТАСС.

По словам Матвиенко, главный ее вывод — «то, что Китай последовательно и настойчиво будет продолжать сотрудничество с РФ, сохранять ту дружбу, которая есть между нашими странами, народами».

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«В лице Китая мы можем рассчитывать на твердое, надежное дружеское плечо», — подчеркнула она. Председателя КНР спикер Совфеда мудрым, уверенным, образованным и самостоятельным лидером, для которого «отстаивание национальных интересов Китая является главной целью его жизни».

Матвиенко подчеркнула, что ни Москва, ни Пекин не позволят никому разговаривать с ними «языком силы и угроз» и вместе выступают за равноправное сотрудничество. «Мы вместе выступаем за недопущение вмешательства во внутренние дела, за право каждой страны определять свой путь и выбор в своем развитии», — сказала Валентина Матвиенко.

Также она отметила, что, несмотря на все трудности, незаконные санкции и попытки сдерживания обеих стран, двусторонний товарооборот устойчиво растет; есть все основания утверждать, что по итогам текущего года он преодолеет отметку в $200 млрд.

Визит делегации российского парламента в Пекин проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа страны) Чжао Лэцзи.