Пекин указал на угрозу усугубления кризиса на Украине из-за передачи Киеву кассетных боеприпасов

Поставка Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву грозит гуманитарными проблемами и может еще сильнее обострить ситуацию на Украине.

Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин, передает «РИА Новости».

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«Многие страны высказались против этого, безответственные поставки кассетных боеприпасов могут легко привести к возникновению гуманитарных проблем. Их нужно решать сбалансированно, к передаче кассетных боеприпасов нужно относиться сдержанно и осторожно», — подчеркнула она.

Мао Нин напомнила, что в КНР единственным путем урегулирования конфликта всегда считали переговоры.

«Стороны не должны подливать масла в огонь, обострять противоречия, приводящие к усугублению украинского кризиса», — сказала дипломат.

На минувшей неделе Вашингтон объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов, запрещенных международной конвенцией, которую ратифицировали 123 государства; в их число не входят США, Китай, Россия и Украина. По словам американских военных, до 14% кассетных бомб могут не сработать, поскольку хранились на складах длительное время. В этом случае они будут представлять из себя угрозу мирному населению даже после завершения конфликта.

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что американские власти, принявшие решение о поставках Украине кассетных бомб и обосновавшие это решение необходимостью «компенсировать» нехватку обычных боеприпасов, фактически признались в совершении военных преступлений.