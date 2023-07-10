Песков рассказал о встрече Путина и Пригожина после попытки мятежа

Президент РФ Владимир Путин встречался с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в Кремле через пять дней после попытки мятежа.

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Представитель Кремля уточнил, что на встречу пригласили 35 человек. «Всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа», — рассказал Песков.

По его словам, президент дал оценку действий ЧВК на фронте в ходе спецоперации, а также озвучил свою оценку событий 24 июня. «Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения», — добавил пресс-секретарь главы государства.