Очень серьезное поражение коалиции Шольца

Трехпартийная правящая коалиция в ФРГ во главе с социал-демократами Олафа Шольца пришла к власти в самом конце 2021 года и с тех неуклонно теряет популярность. 70% участников опроса INSA, результаты которого опубликовала в воскресенье газета Bild, недовольны работой федерального правительства Германии, состоящего из представителей Социал-демократической партии (SPD), «зеленых» (Grune) и Свободной демократической партии (FDР). Менее 40% респондентов поддержали бы одну из коалиционных партий, если бы выборы прошли сейчас. Особенно неприятно для канцлера Шольца и его сторонников то, что их обошли по популярности ультраправые «альтернативщики» из «Альтернативы для Германии» (AfD).
Коалиция, напоминает Bloomberg, приняла в прошлом году амбициозную программу декарбонизации, состоящую из ускоренного отказа от угля как источника для производства электроэнергии, электрификации автотранспорта и запрета на отапливание зданий и сооружений газом и другими видами ископаемого топлива. Однако резкий рост цен на энергию, вызванный энергетическим кризисом и конфликтом на Украине, а также инфляция лишили «зеленый» переход немалой доли привлекательности у немецких избирателей.
Последним доказательством (кроме результатов опросов общественного мнения) потери привлекательности правящей коалиции стал беспрецедентный перенос Конституционным судом ФРГ голосования в бундестаге по разработанному и принятому правительством после долгих обсуждений и споров закону об энергоснабжении зданий, запрещающему с 1 января 2024 года установку новых систем (бойлеров) газового отопления и отопления на мазуте. Депутаты бундестага должны были, не сомневались в правительстве, принять его 7 июля, в последний день работы парламента перед летним перерывом. И хотя судьи не отменили голосование, а всего лишь перенесли его, скорее всего, на осень, эффект от этого решения стал для Шольца и вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека, одного из авторов закона и одного из его главных сторонников, и других министров федерального правительства громом среди ясного неба и ушатом холодной воды одновременно.
Представители правящих партий встретились в четверг утром, на следующий день после решения Конституционного суда, и договорились о проведении голосования в сентябре после возвращения законодателей из летних отпусков.
«Это очень серьезное поражение коалиции Олафа Шольца, причем, в очень неудобное время»,- комментирует неожиданное решение судей из Карлсруэ Рашель Таусендфренд из Германского фонда Маршалла.
Поддержка коалиционных партий сейчас снизилась до 39%. Все три правящие партии уступают сейчас по рейтингу главной оппозиционной партии – Христианско-демократическому союзу Германии (CDU) и AfD, по данным другого опроса – Forsa, опубликованного на прошлой неделе. Причем, главным бенефициаром потери популярности правящими партии стали «альтернативщики», отрицающие роль человека в глобальном потеплении. За CDU в начале июля проголосовали бы 27% избирателей; за AfD - 19%; за SPD - 18%; за зеленых - 15% и за FDР – 6%.