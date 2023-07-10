Очень серьезное поражение коалиции Шольца

Трехпартийная правящая коалиция в ФРГ во главе с социал-демократами Олафа Шольца пришла к власти в самом конце 2021 года и с тех неуклонно теряет популярность. 70% участников опроса INSA, результаты которого опубликовала в воскресенье газета Bild, недовольны работой федерального правительства Германии, состоящего из представителей Социал-демократической партии (SPD), «зеленых» (Grune) и Свободной демократической партии (FDР). Менее 40% респондентов поддержали бы одну из коалиционных партий, если бы выборы прошли сейчас. Особенно неприятно для канцлера Шольца и его сторонников то, что их обошли по популярности ультраправые «альтернативщики» из «Альтернативы для Германии» (AfD).

Коалиция, напоминает Bloomberg, приняла в прошлом году амбициозную программу декарбонизации, состоящую из ускоренного отказа от угля как источника для производства электроэнергии, электрификации автотранспорта и запрета на отапливание зданий и сооружений газом и другими видами ископаемого топлива. Однако резкий рост цен на энергию, вызванный энергетическим кризисом и конфликтом на Украине, а также инфляция лишили «зеленый» переход немалой доли привлекательности у немецких избирателей.