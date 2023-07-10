Мигранты свалили правительство Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, прозванный за умение выходить сухим из любой воды «тефлоновым Марком», назвал разногласия внутри правящей коалиции «непреодолимыми» и представил королю Виллему-Александеру, вынужденному срочно вернуться из отпуска, прошение об отставке возглавляемого им правительства. Из летнего отпуска пришлось, кстати, срочно возвращаться и законодателям.

В четвертом по счету правительстве Тефлонового Марка четыре партии: Народная партия за свободу и демократию (VVD) Марка Рютте, либерально-демократическая партия «Демократы 66», Христианско-демократический призыв (CDA) и центристский Христианский союз (CU). Коалиция была хрупкая – слишком разными были цели и программы входивших в нее партий. На ее создание ушли 10 месяцев, а проработала она полтора года. Формальной причиной, свалившей правительство, стали мигранты: иностранные студенты, богатые экспаты и, конечно же, в первую очередь, иностранцы, приехавшие в королевство в поисках убежища.

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Конечно, разногласиями по вопросу мигрантов проблемы правящей коалиции не ограничились. Проблем в Нидерландах, как и в других европейских странах, сейчас хватает. Это и кризис с жильем, и высокие цены на газ, и инфляция, но именно мигранты оказались тем самым камнем, о который споткнулась коалиция. Несмотря на то, что в этом году мигрантов по прогнозам в королевство приедет 45 тыс., т.е. столько же, приблизительно, как в прошлом году, VVD и CDA настаивали на принятии нового жесткого закона по миграции, вводящего ограничения, например, по воссоединению семей мигрантов из стран, где идет война. Демократы 66 и особенно CU не соглашались с премьером и поддерживающими его христианскими демократами. 7 июля переговоры окончательно зашли в тупик, а на следующий день Рютте подал прошение об отставке. Кстати, большой поклонник велосипеда премьер отправился во дворец с подписанным всеми министрами прошением на автомобиле.

Другими разногласиями, хотя и не такими сильными, как по мигрантам, но все же тоже достаточно серьезными, являются снижение загрязнения воздуха соединениями азота, поддержка жертв землетрясений в Гронингене и скандал, связанный с содержанием детей.

«Не секрет, что коалиционные партии придерживаются почти противоположных взглядов на миграцию,- заявил Марк Рютте на пресс-конференции, срочно созванной поздно вечером после прекращения переговоров.- Сегодня мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что разногласия непреодолимы. Отставка правительства – это всегда плохо. Но в коалиционных странах, таких, как Нидерланды, иногда невозможно договориться».

«Нидерланды ждут решений, а не их откладывания»,- не без пафоса объявил Рютте. Тем не менее, решений теперь придется подождать как минимум четыре месяца, потому что внеочередные выборы пройдут не раньше середины ноября. Причем, четыре месяца это минимум, потому что, естественно, новое правительство из-за многопартийной политической системы королевства тоже будет коалиционным, а для создания правящей коалиции, скорее всего, опять потребуется немало времени. Временное же правительство, которое возглавит все тот же Марк Рютте, будет иметь полномочия на принятие лишь самых необходимых решений для поддержания функционирования кабинета. Тем не менее, он уже заявил, что временное правительство продолжит помогать Украине, и в субботу в очередной раз переговорил с Владимиром Зеленским по телефону.

Уже бывший премьер Рютте заявил, что никто конкретно не провоцировал отставку кабинета, но немало политологов обвиняют в политическом кризисе в Нидерландах его лично и его партию, которая давила на партнеров по коалиции и требовала ужесточения их позиции по мигрантам.

Многих сейчас интересует вопрос, сможет ли 56-летний Непотопляемый Марк, уже являющийся самым «долговечным» премьером в королевстве (почти 13 лет), вновь выйти сухим из воды, как он уже не раз проделывал, и возглавить свой пятый кабинет? Сам Рютте в прошлом году заявил, что отработал на посту премьера лишь половину срока, который сам себе, похоже, отмерил. Однако опрос телепрограммы EenVandaag, в котором участвовали 18 тыс. человек, показал, что почти каждые три из четырех респондентов считают, что новое правительство ни в коем случае не должен опять возглавлять Рютте. Еще больше - 83% участников опроса придерживаются мнения, что его четвертое правительство работало неудовлетворительно.

Конечно, отставка правительства и политический кризис – это всегда плохо, но нашлось немало людей, которых новости об отставке кабинета Рютте обрадовали. Один из них – известный ультраправый политик Герт Вилдерс, возглавляющий антимигрантскую Партию свободы, уже начал избирательную кампанию. Праздник и у Кэролайн ван дер Плас, главы новой популистской партии «Фермерско-гражданское движение», неожиданно для всех победившей на региональных выборах в марте и ставшей одним из главных игроков в Сенате, верхней палате голландского парламента.





