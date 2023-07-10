Путин поздравил Мирзиеева с переизбранием на пост президента Узбекистана

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю его переизбрания на пост главы государства.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Мирзиеев победил на досрочных президентских выборах, набрав 87,5% голосов, передает «Интерфакс». «По предварительным данным, за Мирзиеева отдали свои голоса 13 625 055 человек, или 87,5% избирателей из числа, принявших участие в голосовании», — цитирует агентство главу Центризбиркома республики Зайниддина Низамходжаева.

В апреле в Узбекистане состоялся референдум об изменениях в Конституции, которые предполагают продление президентского срока с пяти до семи лет. Нововведения поддержали 90,2% избирателей. В начале мая Мирзиеев подписал указ о проведении досрочных президентских выборов.

Шавкат Мирзиеев стал президентом Узбекистана по итогам внеочередных выборов в декабре 2016 года. До этого главой государства был Ислам Каримов, занимавший президентский пост с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиеев победил на выборах с результатом 80,12% голосов.