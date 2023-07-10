РФ и Белоруссия разработают двухмоторный 19-местный самолет

Москва и Минск договорились о реализации комплексной межведомственной программы сотрудничества в области авиастроения.

Статья по теме: Первый полет «Байкала» на полностью российском двигателе состоится в 3-м квартале 2024 года

Как пишет Telegram-канал Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) республики, соответствующий документ на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге подписали председатель ГВПК Дмитрий Пантус и замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

Сообщается, что стороны намерены, в частности, разработать двухмоторный 19-местный самолет и наладить в Белоруссии его серийное производство.

План мероприятий по реализации проекта подписан руководителями АО «Уральский завод гражданской авиации» и ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», уточняется в сообщении.