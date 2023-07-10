Россия вдвое нарастила выпуск самолетов Су-34 и Су-35 для нужд спецоперации

По словам первого заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова, производство боевых самолетов Су-30, Су-34 и Су-35 для поставок Минобороны РФ увеличилось в два раза.

«По некоторым позициям мы тоже в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес министерства обороны. Это такие самолеты как Су-30, Су-34, Су-35 — они очень эффективны на линии соприкосновения», — заявил Артяков в эфире телеканала «Россия 24».

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Он добавил, что корпорация готова наращивать объемы производства и в дальнейшем, и отметил, что структуры «Ростеха» выполняют гособоронзаказ в полном объеме, а по ряду позиций поставки идут с опережением как по срокам, так и по количеству. Замглавы госкорпорации уточнил что, речь идет, в первую очередь, о бронетехнике и артиллерии.

«Мы в значительной степени провели модернизацию нашего производства, подготовили специалистов, прежде всего тех, кто работает на этом производстве», — подчеркнул также Владимир Артяков.

В апреле глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что количество выпускаемой предприятиями ОПК продукции выросло кратно. Он отметил, что обеспечение группировок российских войск средствами поражения находится на постоянном контроле в правительстве и в оборонном ведомстве.