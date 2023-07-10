РЖД утвердило политику в области качества

ОАО «Российские железные дороги» утвердило Политику в области качества, что в целом укладывается в действующую концепцию развития компании, нацеленную прежде всего на удовлетворение растущих потребностей экономики. «Политика определяет приоритетные шаги и задачи, направленные на удовлетворение потребностей и ожиданий всех, для кого мы работаем: государства, клиентов, контрагентов», - отметил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Так, среди приоритетных направлений – реализация экспортного и транзитного потенциала России. Именно развитию железнодорожной инфраструктуры, как одному из двигателей экономики, уделил большое внимание в рамках ПМЭФ-2023 президент РФ Владимир Путин, проинформировав, в частности, о «логистическом буме» в дальневосточных портах.

Модернизация БАМа и Транссиба приобрела в последние годы особое значение в связи с переориентацией грузооборота на Восток. В 2022 году объемы строительства на Восточном полигоне удвоились, провозная способность выросла со 144 до 158 млн тонн. К 2025 году экспортный грузопоток восточного направления, как сказал глава государства, должен увеличиться на треть, а к 2030 году «добавить еще 100 млн тонн к уровню 2022» года. В текущем году провозная способность двух магистралей «должна прибавить 15 млн тонн, вырасти до 173 млн тонн».

Другое важное направление – развитие международного коридора «Север – Юг» и портов Азово-Черноморского бассейна, «что откроет новые возможности для выхода российских компаний на рынки Ирана, Индии, стран Ближнего Востока, Африки и, конечно, для встречных поставок из этих стран». «В целом на горизонте 2030 года совокупный объем грузоперевозок по названным маршрутам, артериям способен вырасти примерно на 60%», - дал прогноз глава государства и, помимо «расшивки» узких мест на транспортных коридорах, упомянул о важности обновления подвижного и тягового состава отечественных железных дорог.

Перевозки по МТК «Север – Юг» только за пять месяцев этого года выросли на 42%, хотя в январе говорилось об увеличении на 21%. И недавно РЖД объявили о планах расширить к 2030 году пропускную способность ж/д подходов к портам Азово-Черноморского бассейна до 150 млн тонн. Растет и грузооборот со странами ШОС. По данным РЖД, от 2021-го к 2022 году объемы перевозок увеличились на 15%, за январь-май 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли уже в полтора раза.

Улучшение количественных показателей должно подкрепляться показателями качественными, что и отражено в утвержденной Политике ОАО «РЖД» в области качества. В документе, как сообщил Олег Белозёров, «прописаны обязательства в области обеспечения качества, которые мы на себя принимаем». В частности, интеграция российской железнодорожной инфраструктуры в мировое экономическое пространство подразумевает обеспечение эффективного обслуживания глобальных цепочек поставок крупнейших российских и международных партнеров и расширение сферы деятельности холдинга на евроазиатском пространстве. На новый уровень компания собирается вывести услуги по обеспечению сохранности грузов, безопасности перевозок, соблюдения требуемых временных параметров выполнения работ и услуг.

Также в документе отражены и другие ключевые аспекты деятельности РЖД, в том числе связанные с предоставлением услуг населению, повышением качества обслуживания пассажиров, внедрением и развитием цифровых технологий, экономией ресурсов и снижением негативного воздействия на окружающую среду, обеспечением безопасности производственных процессов и условий труда работников РЖД. «Повышение качества оказываемых услуг и эффективности применяемых технологий является для нас безусловным приоритетом», - подчеркнул Олег Белозёров.