С жителей новых регионов РФ запретили списывать долги на период до 2026 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о временном запрете на взыскание долгов по кредитам с жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Уточняется, что послабления будут действовать до 1 января 2026 года и распространяться на просроченную задолженность, возникшую у физлиц до 30 сентября 2022 года.

Мораторий на взыскание долгов с жителей новых субъектов РФ касается задолженности граждан перед банками и микрофинансовыми организациями и не затрагивает долги перед другими физлицами, долги по предпринимательским займам или оплате за ЖКУ.

В начале текущего года проект закона был подготовлен Минюстом. В прошлом месяце инициативу приняла Госдума, а в начале июля ее одобрил Совет Федерации.