США по факту признались в совершении военных преступлений на Украине — посольство РФ в Вашингтоне

Американские власти, принявшие решение о поставках Украине кассетных боеприпасов, фактически признались в совершении военных преступлений.

Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

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Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News обосновал решение президента страны Джо Байдена о передаче Украине кассетных бомб необходимостью «компенсировать» недостаток обычных боеприпасов, поставляемых Вашингтоном Киеву.

«Чиновник де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане. В извращенном представлении сотрудника Белого дома, это приносит "меньший вред", нежели действия России», — указывается в комментарии российской дипмиссии.

Как подчеркивается в заявлении посольства РФ, «если в решении администрации о передаче кассетных боеприпасов вообще прослеживается какая-то логика, то она сводится к тому, что "хуже уже не будет"». Российские дипломаты указывают на то, что США готовы «руками украинцев уничтожать все живое вдали от собственных границ» только ради «несбыточной мечты» о стратегическом поражении России, которая защищает свой народ и свою землю, в то время как США «помогают украинским нацистам совершать бесчеловечные деяния».

На минувшей неделе Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Против использования этих снарядов уже выступила ООН, их передачу не поддержали также Германия и Австрия. Как поясняет «РИА Новости», речь идет о кассетных боеприпасах, запрещенных международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны — США и Украина в их число не входят.