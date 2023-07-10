У палки снова оказалось два конца

Как заявила на брифинге в рамках Финансового конгресса в Петербурге глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Банк России допускает повышение ключевой ставки в текущей экономической ситуации. Но решения, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики, пока нет. Это покажет анализ, передает Finmarket со ссылкой на слова главы регулятора.

Статья по теме: Банк России критикуют за торможение экономического роста

«Мы видим, что проинфляционные риски превалирует над дезинфляционными, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки. Будет оно одноразовым или это будет целый цикл - будет зависеть от развития ситуации, которую мы будем анализировать», — сказала Эльвира Набиуллина, отметив, что сейчас предопределять это, наверное, преждевременно.

Как указала Набиуллина, проинфляционные риски с июньского заседания выросли, в том числе и на фоне динамики курса рубля.

Статья по теме: ЦБ нагнетает обстановку

«Но в июле мы будем принимать решение, исходя из всех факторов. Будем анализировать влияние не только одного фактора, но и всех факторов, чтобы принять решение», — подчеркнула председатель ЦБ.

Она добавила, что регулятор по-прежнему готов проводить валютные интервенции только в случае возникновения рисков финансовой стабильности.

«Мы готовы вмешиваться в работу валютного рынка, у нас для этого есть все инструменты, если мы видим риски финансовой стабильности. Не просто, что кому-то не нравится тот или иной валютный курс, если он складывается под влиянием объективных обстоятельств. Одним из индикаторов может быть, когда на валютном рынке резко падает ликвидность — например, снижается предложение валюты. В этой ситуации мы считаем возможным выходить на валютный рынок с интервенциями, у нас есть для этого инструменты», — заявила Набиуллина. Она также напомнила, что для сглаживания краткосрочных колебаний есть валютные свопы.

Могут поднять и на процент

Однозначно повышения ставки ждать стоит, так как сейчас превалируют инфляционные риски, отмечает член экспертного совета по защите прав розничных инвесторов, инвестсоветник в реестре ЦБ РФ Юлия Кузнецова. По ее словам, уровень инфляции неизменно растет, а ее таргет на этот год невысок: в прошлом году, ЦБ оставлял неизменным процент ключевой ставки — на уровне 7,5%.

При этом курс валюты за год вырос почти вдвое. В прошлом июле он колебался на уровне 55—60 рублей за доллар. Сейчас — 90. Так как денежно-кредитная политика ЦБ основана на изменении ключевой ставки в качестве влияния на инфляцию, есть большая вероятность, что ставку будут поднимать.



Есть вероятность, что ставку повысят на 0,5%, считает Кузнецова. Но не исключен вариант и более жесткой монетарной политики — повышение ставки на 1%. На этом фоне, полагает эксперт, вырастут проценты по депозитам, но кредиты станут дороже. То есть, ЦБ будет регулировать инфляцию за счет повышения ставки, чтобы снизить кредитную нагрузку. По идее, при высокой ставке кредиты берут меньше (ибо дорого) и покупательная способность также падает.

Каждому — своё

Рост ключевой ставки полностью предсказуем, позиция Центрального банка на протяжении последних несколько лет абсолютно логична, соглашается член генерального совета «Деловой России», генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин.

«На текущий момент мы видим огромный рост импорта в страну. С учётом текущего высокого курса доллара, он несёт огромные инфляционные риски — мы уже наблюдаем, как по итогам июня инфляция выросла на несколько пунктов. Именно поэтому сейчас нужно увеличивать ключевую ставку (минимум на 0,5 п.п., а может и на 0,75 п.п.). В этом контексте действия Центрального банка выглядят абсолютно логично и правильно с точки зрения планомерного процесса таргетирования инфляции», — говорит он.

С другой стороны, констатирует Порошин, для бизнеса этот факт абсолютно неприемлем, потому что сейчас идёт масштабный процесс импортозамещения, запуска новых производств, и рынку нужен слабый рубль. Прежде всего компаниям, которые занимаются импортом и закупают большое количество продукции за рубежом. Им нужна низкая ключевая ставка для того, чтобы привлекать дешёвые ресурсы с рынка.

То есть, мы имеем, как всегда, палку о двух концах, констатирует эксперт. Центральный банк жёстко таргетирует инфляцию, а бизнесу нужно развивать свои производства. Поэтому наиболее компромиссный вариант — повысить ключевую ставку на 0,5 п.п. (до 8%) и с этим двигаться дальше.

У Набиуллиной все под контролем

Вероятнее всего, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, 21 июля Центральный банк поднимет ключевую ставку на 0,5—1%.

«На мой взгляд, в этом нет ничего страшного. Регулятор обязан реагировать на факторы ослабления рубля и инфляционные ожидания», — уверен он.

Безусловно, считает Переславский, это повышение скажется на кредитно-денежной политике банков: кредиты подорожают, но, как следствие, должны повыситься ставки по вкладам и депозитам. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина очень осторожна в своих прогнозах по поводу цикличности повышения ставки.

«Я думаю, что повышение будет не разовым, и есть вероятность того, что до конца года ключевая ставка достигнет 9,5—10%. В то же время, глава ЦБ дала понять, что контролирует валютный рынок, и у ведомства есть все инструменты для поддержания ликвидности. В связи с этим курс рубля по отношению к основным валютам стабилизируется на текущих уровнях», — полагает аналитик.