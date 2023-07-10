Вице-мэр Ефимов: власти Москвы реконструировали более 46 км дорог в Подмосковье

Москвичам станет комфортнее добираться до дач: за счет бюджета столицы в Подмосковье построили и реконструировали более 46 км дорог за последние пять лет. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Средства на работы выделили из Адресной инвестиционной программы. Всего было реконструировано 20 подъездных дорог. Все объекты передали в собственность муниципальных образований Московской области или Министерству имущественных отношений региона на безвозмездной основе, добавил заммэра.

Как отметили в пресс-службе, возможность удобно добраться до дач и земельных важна для москвичей, среди которых есть и социально незащищенные группы населения, в том числе участники Великой Отечественной войны, инвалиды, пенсионеры.

Передача дорог в баланс и пользование подмосковных властей необходима для оперативного обслуживания и ремонта, так как в Московской области эти функции возложены на муниципальные органы.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман больше всего автодорог – пять – передали в городской округ Ступино, еще четыре – в Можайский городской округ. По две трассы построили в Волоколамском и Орехово-Зуевском городских округах, по одной – в Дмитрове, Кашире, Одинцове, Раменском, Чехове, Шаховской и Солнечногорске.

Помимо реконструкции и строительства подъездных дорог к садовым товариществам (СНТ) правительство столицы возводит и другие инфраструктурные объекты: линии электропередачи, мелиоративные системы, плотины, сообщал ранее руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Также в СНТ уже построили спортивные и детские площадки.