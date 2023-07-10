ВСУ пытались атаковать объекты в Крыму, Ростовской и Калужских областях

В воскресенье, 9 июля, ВСУ предприняли безуспешную попытку нанести удары по объектам в Крыму, а также Ростовской и Калужской областях; российские военные нейтрализовали четыре украинские ракеты.

Об этом заявил начальник Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Афзалов, выступивший с докладом перед командующим объединенной группировкой войск генералом армии Валерием Герасимовым, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что российскими средствами ПВО уничтожены две ракеты С-200, еще две отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.

«Валерий Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение. В кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Как уточняет «РИА Новости», одна из ракет С-200, запущенных Киевом, была направлена на Крымский мост, вторая — на военный аэродром в Ростовской области.