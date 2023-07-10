Ефимов: Зеленые облигации Москвы для населения раскупили за пять недель вместо полугода

Зеленые облигации Москвы для населения на сумму 2 млрд рублей со ставкой 8,5% годовых раскупили за пять недель, при том, что плановый период размещения составлял шесть месяцев. Почти 70% облигаций приобрели жители Москвы и Московской области. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Благодаря средствам, полученным за счет размещения облигаций, правительство Москвы сможет приобрести около 50 электробусов отечественного производства. Покупатели купонов будут получать доход ежеквартально, начиная с 29 августа 2023 года. Срок обращения ценных бумаг – два года с датой погашения 27 мая 2025 года.

Как пояснили в пресс-службе, зеленые облигации защищены от рыночных рисков, поскольку не обращаются на бирже. Их могли купить физлица, которые являются налоговыми резидентами РФ. Благодаря закупке только одного электробуса выбросы загрязняющих веществ снизятся на 172–233 кг в год и парниковых газов на 49,4 тонны в год, добавил Ефимов.

Помимо москвичей (57% от объема продаж) и жителей Подмосковья (9,8%) облигации покупали петербуржцы (5,6%), инвесторы из Тюменской, Тверской, Свердловской, Тульской и Нижегородской областей. Типичным покупателем из столичного региона стал мужчина средних лет. Самому старшему инвестору – 86 лет, а самому младшему – 18 лет. В целом, более 70% держателей облигаций – мужчины, почти каждый пятый владелец старше 55 лет.

Облигации соответствуют требованиям к зеленым финансовым инструментам в РФ, что подтвердило кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА». Выпуск также включен в перечень фининструментов устойчивого развития России корпорации «ВЭБ.РФ». Также Москве присвоен наивысший кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале ААА(RU) от ведущего российского рейтингового агентства АКРА.

Ранее в мае 2021 года власти столицы уже размещали зеленые облигации сроком на 7 лет на сумму 70 млрд рублей. Тогда вырученные средства направили на строительство Большой кольцевой линии метро и закупку 400 электробусов.