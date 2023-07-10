Инвесторы впали в пессимизм в отношении экономики еврозоны

Все больше инвесторов в зоне единой европейской валюты, которая объединяет 20 стран, отказавшихся от национальных валют в пользу евро, все меньше ждут от будущего. По крайней мере, ближайшего, пишет Reuters. Сейчас оптимизм в еврозоне на таком же низком уровне, как в ноябре прошлого года, когда на континенте еще бушевал энергетический кризис. Да и откуда взяться хорошему настроению, если европейский валютный союз находится на грани рецессии и при этом, к сожалению, никаких особых признаков, говорящих об улучшении дел в ближайшем будущем, на горизонте не заметно.
Индекс доверия инвесторов Sentix для еврозоны, отражающий настроения участников на финансовых рынках и их отношение к экономическим перспективам региона, в июле не оправдал надежд аналитиков (-18,0), опрошенных Reuters, и снизился до -22,5 пунктов с июньских -17,0.
«Ничего позитивного нет, увы, и в прогнозных ожиданиях,- вздыхает генеральный директор Sentix Манфред Хюбнер.- Главный вопрос: откуда ждать перемен к лучшему?»
Опрошенные авторами индекса доверия с 5 по 7 июля 1226 инвесторов ждут, что Центробанки продолжат ужесточать монетарную политику, а экономика США, которая в отличие от глобальной экономики, довольно успешно, по крайней мере, пока борется со спадом, все равно никому (за границами США) настроения не повышает и доверия с оптимизмом не прибавляет.
Манфред Хюбнер особо выделил первую европейскую экономику – Германию, которая сейчас все больше напоминает по количеству проблем главного больного Европы. У немецких инвесторов пессимизм и упадническое настроение в июле зашкаливало. В ФРГ индекс Sentix был еще ниже -28,4 пункта.