Инвесторы впали в пессимизм в отношении экономики еврозоны

Все больше инвесторов в зоне единой европейской валюты, которая объединяет 20 стран, отказавшихся от национальных валют в пользу евро, все меньше ждут от будущего. По крайней мере, ближайшего, пишет Reuters. Сейчас оптимизм в еврозоне на таком же низком уровне, как в ноябре прошлого года, когда на континенте еще бушевал энергетический кризис. Да и откуда взяться хорошему настроению, если европейский валютный союз находится на грани рецессии и при этом, к сожалению, никаких особых признаков, говорящих об улучшении дел в ближайшем будущем, на горизонте не заметно.

Индекс доверия инвесторов Sentix для еврозоны, отражающий настроения участников на финансовых рынках и их отношение к экономическим перспективам региона, в июле не оправдал надежд аналитиков (-18,0), опрошенных Reuters, и снизился до -22,5 пунктов с июньских -17,0.