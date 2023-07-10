Страны спешно забирают золото из западных банков

Американская инвестиционная компания Invesco, входящая в число крупнейших в мире, провела исследование Центробанков и суверенных фондов и пришла к выводу, что все больше стран сейчас забирают свое золото из западных банков, опасаясь попасть под такие же санкции, как те, что ввел и продолжает вводить Запад против России. Более 85% из 85 суверенных фондов и 57 Центробанков, принявших участие в исследовании, считают, что инфляция в следующем десятилетии будет выше, чем в предыдущем. В такой обстановке разумным шагом считается покупка золота и гособлигаций развивающихся стран. Однако произошедшее в прошлом году замораживание Западом почти половины золотовалютных резервов России заставило многих финансистов пересмотреть традиционную стратегию.
Исследование Ivesco показывает, что «существенную часть» Центробанков очень встревожила эта ситуация и что они боятся, что этот прецедент не будет единичным. Для почти 60% участников исследования выросла привлекательность золота после прошлогодних событий. 68% сейчас предпочитают держать золотовалютные резервы дома. В 2020 г. таких Центробанков было 50%.
«Мы хранили его (золото) в Лондоне, но сейчас в целях безопасности вернули домой»,- приводит Reuters объяснение высокопоставленного сотрудника одного из Центробанков, участвовавших в исследовании.
По словам руководителя исследования Рода Рингроу из Invesco, сейчас это широко распространенное мнение.
«Если речь идет о золоте, то я хочу, чтобы оно лежало в моей стране». Это объяснение мы слышим как мантру последний год»,- объясняет он.
Геополитические проблемы вместе с возможностями, открывающимися сейчас на развивающихся рынках, тоже вынуждают некоторые Центробанки для начала частично отказываться от американского доллара и диверсифицировать средства в другие активы.
7% респондентов (число выросло) считают, что рост госдолга США тоже отрицательно сказывается на долларе. Правда, большинство по-прежнему не видят ему альтернативы как мировой резервной валюте. Обращает внимание резко снизившееся число банков, видящих в юане конкурента доллару: 29% в прошлом году и 18% в этом.
Почти 80% из 142 опрошенных финансовых организаций считают геополитические конфликты главным риском в следующем десятилетии. 83% видят проблему в инфляции.
Инфраструктура сейчас считается наиболее привлекательным направлением для вложения активов. Особенно популярны сейчас проекты, связанные с «чистой» энергетикой, работающей на возобновляемых источниках энергии.
В отношении надежности Китая в связи с недостаточно быстрым восстановлением китайской экономики после отмены в конце прошлого года коронавирусных ограничений сейчас существуют сомнения. Это на руку Индии, которая второй год подряд считается одной из наиболее привлекательных для инвестиций стран. В Индонезии, Мексике и Бразилии сейчас распространена стратегия строительства фабрик и заводов как можно ближе к местам реализации продукции.
Наряду с Китаем теряют привлекательность и Великобритания с Италией. Повышения учетной ставки, работа на дому и обретающие все большую популярность онлайн-покупки, появившиеся во время коронавирусной пандемии, также снизили привлекательность вложения денег в недвижимость.