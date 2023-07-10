Страны спешно забирают золото из западных банков

Американская инвестиционная компания Invesco, входящая в число крупнейших в мире, провела исследование Центробанков и суверенных фондов и пришла к выводу, что все больше стран сейчас забирают свое золото из западных банков, опасаясь попасть под такие же санкции, как те, что ввел и продолжает вводить Запад против России. Более 85% из 85 суверенных фондов и 57 Центробанков, принявших участие в исследовании, считают, что инфляция в следующем десятилетии будет выше, чем в предыдущем. В такой обстановке разумным шагом считается покупка золота и гособлигаций развивающихся стран. Однако произошедшее в прошлом году замораживание Западом почти половины золотовалютных резервов России заставило многих финансистов пересмотреть традиционную стратегию.

Исследование Ivesco показывает, что «существенную часть» Центробанков очень встревожила эта ситуация и что они боятся, что этот прецедент не будет единичным. Для почти 60% участников исследования выросла привлекательность золота после прошлогодних событий. 68% сейчас предпочитают держать золотовалютные резервы дома. В 2020 г. таких Центробанков было 50%.